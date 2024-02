Was sich aus dem Berliner Votum lernen lässt

Die Begeisterung der Berliner hielt sich in Grenzen: Nur die Hälfte der Berechtigten ging erneut wählen.

SPD und FDP verlieren stark, Union und AfD legen deutlich zu. Was heißt das jetzt für Deutschland? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Wiederholungswahl.

Von Markus Balser, Jan Heidtmann und Boris Herrmann, Berlin

Mehr als eine halbe Million Berliner durften am Sonntag wegen gravierender Pannen bei der Bundestagswahl 2021 noch einmal an die Urne - fast zweieinhalb Jahre nach der ursprünglichen Wahl. SPD und FDP verlieren dabei stark, Union und AfD legen deutlich zu. Nur: Was ändert das Votum überhaupt und welche Schlussfolgerungen lässt es zu? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Wiederholungswahl.