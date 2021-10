Wer sich in Berlin ummeldet, muss das innerhalb von zwei Wochen tun. Das Dumme ist nur, dass man frühestens in acht Wochen einen Termin bekommt.

Von Marlene Knobloch, Verena Mayer und Thorsten Schmitz, Berlin

Jemanden wie Christian Waldhoff möchte man eher nicht um sich haben, wenn bei einer Wahl etwas schiefläuft. Waldhoff, ein durch und durch nüchterner Mensch mit grauem Haar und Brille, sieht es als seine Bürgerpflicht, als Wahlhelfer zu arbeiten. Und er ist Jura-Professor und beschäftigt sich unter anderem mit Verstößen gegen Wahlrechtsgrundsätze. Als solcher bekam er am Wahlsonntag in Berlin einiges geboten. Waldhoff war Wahlhelfer an der Papageno-Grundschule im Bezirk Mitte, "und schon bis Mittag waren vier bis fünf Fälle passiert, die ich in eine Erstsemestervorlesung über Staatsrecht hätte integrieren können".