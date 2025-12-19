Die Bundesländer haben den Weg für das Rentenpaket der Bundesregierung freigemacht. Das Gesetz zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten kann somit nach Ausfertigung durch den Bundespräsidenten am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Eine neue Steuerbefreiung wird mit der Aktivrente eingeführt. Verbesserte Regeln kommen für Betriebsrenten. Die Länderkammer stimmte in der letzten Sitzung des Jahres weiteren Gesetzen zu. So werden etwa Pendlerinnen und Pendler, Gastronomen und Ehrenamtler von 2026 an steuerlich entlastet. Die Bundesländer fordern zudem eine Erhöhung des Elterngeldes, dessen Höchstsatz seit fast 20 Jahren bei 1800 Euro im Monat liegt.