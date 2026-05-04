Die Einzigen, die in diesen frühen Maitagen in Berlin etwas zu motzen haben, sind die Vertreter der AfD. „‚Überwiegend friedlich‘ ist nicht friedlich genug“, erklärte der innenpolitische Sprecher der Fraktion am Wochenende und zitierte damit Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Die meisten Verantwortlichen in Berlin wirken dieser Tage sehr zufrieden: Der traditionell von Krawall, Protesten und Polizeieinsätzen geprägte Tag der Arbeit ist in Berlin so friedlich wie lange nicht mehr begangen worden. Ja, die Einsatzkräfte waren beschäftigt, es gab auch Verletzte. Aber im Großen und Ganzen haben die Berliner bei strahlendem Wetter den Kampftag doch eher als Feiertag begangen. Den größten Stress bei der Veranstaltung der Linken verursachte ein spontan angekündigtes Konzert des Berliner Rapstars Ikkimel.