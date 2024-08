Bürgerämter in Berlin:Immer wieder mittwochs

Seit Jahren ist es oft schwer, einen Termin bei einem der Berliner Bürgerämter zu ergattern – nun hat der Regierende Bürgermeister Kai Wegner einen Lösungsvorschlag: „Die Idee ist, dass die Berlinerinnen und Berliner an einem Tag in der Woche – vielleicht mittwochs – einfach ohne zuvor gebuchten Termin in die Bürgerämter gehen können. Ich glaube, das würde stark zur Entlastung beitragen“, sagte der CDU-Politiker der Berliner Morgenpost (Freitag).