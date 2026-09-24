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Interview mit Grünen-Chefin Brantner„Da fehlt jede Orientierung, jedes Gespür für die Stimmung im Land“

Lesezeit: 7 Min.

Grünen-Chefin Franziska Brantner im deutschen Bundestag. „Was ist sein Ziel?“, fragt sie und meint Bundeskanzler Merz.
Grünen-Chefin Franziska Brantner im deutschen Bundestag. „Was ist sein Ziel?“, fragt sie und meint Bundeskanzler Merz.
Foto: Friedrich Bungert

Zerbricht die Regierung? Grünen-Chefin Franziska Brantner fühlt sich an die Endphase der Ampel-Regierung erinnert. Eindringlich warnt sie Union und SPD vor den gefährlichen Folgen einer Koalitionskrise.

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Hinter Franziska Brantner liegen drei Landtagswahlkämpfe, man könnte also annehmen, dass die Co-Vorsitzende der Grünen urlaubsreif nach Berlin zurückgekehrt wäre. Stattdessen lässt sie sich höchst munter im Besprechungszimmer ihres Abgeordnetenbüros nieder. Wahlkampf? Mache sie wirklich sehr gerne, sagt sie. Manche interne Sitzung sei wesentlich anstrengender, als im Land unterwegs zu sein. Weniger heiter blickt Brantner auf die aktuelle politische Lage.

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