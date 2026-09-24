Hinter Franziska Brantner liegen drei Landtagswahlkämpfe, man könnte also annehmen, dass die Co-Vorsitzende der Grünen urlaubsreif nach Berlin zurückgekehrt wäre. Stattdessen lässt sie sich höchst munter im Besprechungszimmer ihres Abgeordnetenbüros nieder. Wahlkampf? Mache sie wirklich sehr gerne, sagt sie. Manche interne Sitzung sei wesentlich anstrengender, als im Land unterwegs zu sein. Weniger heiter blickt Brantner auf die aktuelle politische Lage.
Interview mit Grünen-Chefin Brantner„Da fehlt jede Orientierung, jedes Gespür für die Stimmung im Land“
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Zerbricht die Regierung? Grünen-Chefin Franziska Brantner fühlt sich an die Endphase der Ampel-Regierung erinnert. Eindringlich warnt sie Union und SPD vor den gefährlichen Folgen einer Koalitionskrise.
Interview von Markus Balser und Henrike Roßbach, Berlin
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