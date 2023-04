"Hauptsache, die Toiletten sind in Ordnung": Eine Bauoffensive soll jetzt die Zustände an den Berliner Schulen verbessern.

Nach 27 Jahren verliert die SPD das Bildungsressort, die CDU übernimmt. Wie die den desaströsen Zustand der Berliner Lehranstalten in den Griff bekommen will.

Von Verena Mayer, Berlin

Eine der größten Baustellen der Berliner Stadtpolitik ist die Bildung. Baustelle ist hier durchaus wörtlich zu nehmen. Von den rund 800 Schulen in der Hauptstadt sind viele in einem Zustand, für den sich der Begriff "einstürzende Altbauten" eingebürgert hat. Da schimmeln Wände, hängen Leitungen von der Decke oder sind Fenster so kaputt, dass sogar die Unfallkasse warnt. Nicht zu vergessen: die Toiletten. Zum Berliner Elterndasein gehören Horroranekdoten über Schultoiletten. Von Grundschülern, die nach dem Unterricht ins nächstbeste Restaurant stürmen oder sich lieber in die Hose machen, als ein Berliner Schulklo aufzusuchen. Oder von dem Berliner Kind, das bei der Gymnasiumswahl nur einen Wunsch hat: "Hauptsache, die Toiletten sind in Ordnung."

Das soll nun alles anders werden. Einer der ersten Punkte im Bildungskapitel des Koalitionsvertrags sind die Schulbauten. Die sogenannte Schulbauoffensive soll beschleunigt und mit zusätzlichen Mitteln finanziert werden. Ein weiteres Vorhaben ist es, alle Berliner Schulen ans Breitbandnetz anzuschließen, bislang ist die Digitalisierung ein ähnliches Flickwerk wie manches Berliner Schuldach. Wie dringend die einfachsten Dinge verbessert werden müssen, erkennt man daran, dass es sogar die Schulhausmeister und Schulreinigungskräfte in den Koalitionsvertrag geschafft haben. Für beide Berufsgruppen sollen sich die Arbeitsbedingungen verbessern.

Der Koalition scheint es jedenfalls ernst mit einem Neuanfang zu sein. Nach 27 Jahren, in denen das Bildungsressort in Händen der SPD war, steht nun ein politischer Wechsel an. Es wird demnächst wieder eine CDU-Bildungssenatorin geben, vermutlich Katharina Günther-Wünsch, die als Wunschkandidatin des Berliner CDU-Chefs Kai Wegner gilt. Auf die 40-jährige Lehrerin, die einige Jahre lang Bezirkspolitikerin in Marzahn-Hellersdorf war und 2021 per Direktmandat ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt wurde, wartet etwas, das man wahlweise als Mammutaufgabe oder Herkulesarbeit bezeichnen kann. Denn es geht ja nicht nur um die Schulgebäude, sondern vor allem um das, was drinnen passiert.

Die Schulpolitik war ein Versuchsfeld

Und das war die längste Zeit von, vorsichtig formuliert, Experimenten geprägt. Da wurden viele Grundschüler bereits mit fünf Jahren eingeschult, was dazu führte, dass Kinder, die noch gar nicht schulreif waren, die Klassenzimmer bevölkerten. Die Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern wurde abgeschafft. Das hatte den Effekt, dass diese sich in anderen Bundesländern auf wesentlich besser bezahlte und angenehmere Posten bewarben, was Berlin spätestens in Zeiten des Lehrermangels auf den Kopf fiel. Für weiteres Chaos sorgte das jahrgangsübergreifende Lernen (JüL), bei dem Kinder der Grundschulklassen eins und zwei zusammen unterrichtet wurden.

Bildungspolitische Entscheidungen wie diese mussten mit viel Aufwand wieder rückgängig gemacht werden. Erst die Geschichte wird allerdings zeigen, ob wirklich die SPD für die Bildungsmisere in der Hauptstadt verantwortlich ist. Denn einen großen Anteil daran hatte der rigide Sparkurs der Nullerjahre. Weil Berlin damals kurz vor der Pleite stand, wurden alle nicht notwendigen Ausgaben gekappt, selbst die Reparaturen von Schuldächern. Auch nur bedingt war für die SPD vorauszusehen, dass jedes Jahr Zehntausende in die Hauptstadt zuziehen würden. Vor allem die vorletzte Senatorin Sandra Scheeres traf der Unmut der unterschiedlichsten Interessensgruppen. Allerdings hatte Scheeres auch viele Dinge zu verantworten, die in anderen Bundesländern längst nicht selbstverständlich sind: Kitas sind in Berlin seit Jahren umsonst, genau wie das Mittagessen an der Grundschule oder Schülertickets für die öffentlichen Verkehrsmittel.

Wer Pech hat, muss in einem völlig anderen Bezirk aufs Gymnasium

Dazu kommt eine Berliner Besonderheit, die noch alle Verantwortlichen in den Wahnsinn getrieben hat: Für die Lerninhalte der Schulen ist das Land Berlin zuständig, für die Schulgebäude und die Vergabe der Schulplätze aber sind es die Bezirke, und Land und Bezirke kommen seit jeher schwer zusammen. Das daraus resultierende Verwaltungschaos führt jedes Jahr zu einer Situation, die "Schulplatzlotto" genannt wird. Weil es in manchen Bezirken zu wenige Oberschulplätze gibt, werden diese unter anderem verlost. Wer Pech hat, muss dann in einem völlig anderen Bezirk auf ein Gymnasium oder die Sekundarschule gehen. Eine Stunde Fahrzeit gilt dabei als angemessen.

Zumindest das Eintrittssystem ins Gymnasium soll sich nun ändern: So ist eine Art Eignungstest für das Gymnasium geplant. Weitere Pläne: 2000 zusätzliche Ausbildungsplätze sowie mehr Ganztags- und mehr zweisprachige Schulen sollen geschaffen, mehr Quereinsteigende als Lehrkräfte beschäftigt werden. Nicht zuletzt soll im traditionell eher gottlosen Berlin die Religion wieder mehr Stellenwert bekommen: Künftig sollen Schülerinnen und Schüler im Wahlpflichtbereich auch Weltanschauung und Religion wählen können.