Wie schnell so ein Wandel gehen kann, vom Gefährder zum Ehrengast? Am Sonntagabend landet Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa in Berlin und sein straffes Programm spricht Bände: Vieraugengespräch mit Friedrich Merz im Bundeskanzleramt, ein runder Tisch mit wichtigen Unternehmern im Außenministerium, Treffen mit Außenminister Johann Wadephul, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan. Al-Scharaa trifft in Berlin viele, die Rang und Namen haben.