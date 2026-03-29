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Syriens ÜbergangspräsidentFrüher vom FBI gesucht, jetzt vom Bundeskanzler eingeladen

Lesezeit: 3 Min.

Syriens Präsident al-Scharaa im vergangenen Jahr in Ankara. Bei seinem Berlin-Bersuch am Montag hat er ein straffes Programm und trifft unter anderem Kanzler Merz zum Vieraugengespräch.
Syriens Präsident al-Scharaa im vergangenen Jahr in Ankara. Bei seinem Berlin-Bersuch am Montag hat er ein straffes Programm und trifft unter anderem Kanzler Merz zum Vieraugengespräch. Francisco Seco/AP/dpa

Zehn Millionen Dollar Kopfgeld wollten die USA für ihn zahlen. Nun gilt Syriens Machthaber Ahmed al-Scharaa plötzlich als Hoffnungsträger. Am Montag besucht er Berlin – eine diplomatische Gratwanderung mit Absturzgefahr.

Von Markus Balser und Sina-Maria Schweikle, Berlin

Wie schnell so ein Wandel gehen kann, vom Gefährder zum Ehrengast? Am Sonntagabend landet Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa in Berlin und sein straffes Programm spricht Bände: Vieraugengespräch mit Friedrich Merz im Bundeskanzleramt, ein runder Tisch mit wichtigen Unternehmern im Außenministerium, Treffen mit Außenminister Johann Wadephul, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan. Al-Scharaa trifft in Berlin viele, die Rang und Namen haben.

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