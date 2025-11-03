Die Stadt Berlin soll in den kommenden 15 Jahren Hunderttausende zusätzliche Bäume bekommen. Das Abgeordnetenhaus hat dazu am Montag in einer Sondersitzung ein Klimaanpassungsgesetz mit großer Mehrheit beschlossen. Demnach sollen spätestens im Jahr 2040 eine Million gesunde Bäume in Berlin stehen, damit die Stadt besser für den Klimawandel gewappnet ist. Das sind mehr als doppelt so viele wie heute.

Die Kosten werden auf 3,2 Milliarden Euro beziffert. Es sind zudem weitere Maßnahmen zur Klimaanpassung geplant, darunter mehr Grünflächen als „Kühlinseln“, mehr Regenwassermanagement und verbindliche Hitzeaktionspläne auf Landes- und Bezirksebene.

Der Anstoß für das Gesetz kam in diesem Fall nicht aus der Politik, sondern aus der Stadtgesellschaft. Der Entwurf ist eng angelehnt an eine Vorlage der Bürgerinitiative „BaumEntscheid“, die dazu ein Volksbegehren beantragt hatte. Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD hatten mit dem Bündnis einige Änderungen verhandelt. Mit der Zustimmung für den Gesetzentwurf sind ein Volksbegehren und ein möglicher Volksentscheid vom Tisch.

Warum soll Berlin grüner werden?

Mehr Bäume können dazu beitragen, dass eine Stadt besser auf Hitze, Dürre und den Klimawandel vorbereitet ist. Das Stadtgrün kann kühlende Wirkung haben, Regenwasser speichern und Schatten spenden. Wissenschaftler sind sich sicher, dass die Erderwärmung weiter voranschreitet und sich gerade große Städte vorbereiten müssen.

Wie viele Bäume gibt es in Berlin und wie ist ihr Zustand?

Nach Angaben der regierenden CDU stehen in Berlin derzeit etwa 440 000 Stadtbäume und ihre Tendenz war zuletzt rückläufig. Zudem: Jeder zweite Straßenbaum sei krank, so die Initiative „BaumEntscheid“, auch weil für Pflege und Unterhalt zu wenig Geld zur Verfügung stehe. Bisher werde nur jeder dritte gefällte Baum nachgepflanzt. Bis zum gesetzten Ziel von einer Million im Jahr 2040 fehlen also noch Hunderttausende Bäume.

Wo und wie sollen die Bäume gepflanzt werden?

In dem nun beschlossenen Gesetzentwurf steht dazu: „Auf jeder Straßenseite und auf allen ausreichend breiten Mittelstreifen soll je Straßenabschnitt im Durchschnitt mindestens alle 15 Meter ein gesunder, gepflegter oder Entwicklungsbaum als Straßenbaum gepflanzt sein.“ Wenn möglich, sollen die Bäume auf dem sogenannten Unterstreifen zwischen Fahrbahn und Gehweg wachsen – so wie es in Berlin bereits vielerorts ist. Andere Flächen sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Die Stadt will bei der Aufstockung des Bestands neue Pflanzmethoden einsetzen. Statt zehn Jahre alter Bäume aus Baumschulen sollen Setzlinge, Wurzelsprossen oder spontane Triebe im Straßenraum durch standardisierte Pflanz- und Pflegeverfahren so entwickelt werden, dass sie nach zehn Jahren dieselbe Größe, Vitalität und Klimawirkung erzielen. Die Rede ist von „Entwicklungsbäumen“. Vorgeschrieben werden auch eine wirksame Pflege und der Schutz bestehender Bäume.

Wo kommt das Geld her?

Das Programm soll über 15 Jahre etwa 3,2 Milliarden Euro kosten. Da Berliner Haushalte in der Regel aber nur für zwei Jahre aufgestellt werden, steht die Finanzierung in ihrer Gesamtheit nicht fest – zumal Berlin nach Darstellung des Senats und der schwarz-roten Koalition sparen muss. Eine Idee ist, Geld aus dem Sondervermögen des Bundes zu nutzen. Aus diesem Topf, den der Bund über Schulden finanziert, erhält Berlin innerhalb von zwölf Jahren 5,25 Milliarden Euro. Das Gesetz ermöglicht zudem Bürgern oder Unternehmen, Bäume zu finanzieren und zu pflanzen.

Was steht noch im Gesetz?

Neben neuen Bäumen als wichtigsten Punkt enthält das Gesetz weitere verbindliche Ziele. Dazu zählen die Kühlung von 170 „Hitzevierteln“ um zwei Grad durch mehr Grün und Entsiegelung und die Schaffung sogenannter „Kühlinseln“. Das sind Grünflächen, die für jeden fußläufig erreichbar sind. Geplant ist auch mehr Regenwassermanagement, um Trockenheit und Überflutung zu mindern. Senat und Bezirke müssen verbindliche Hitzeaktionspläne vorlegen und finanziell absichern.

Welche Kontrollmechanismen sind vorgesehen?

Ein unabhängiger wissenschaftlicher Kontrollrat soll die Umsetzung des Gesetzes überwachen und regelmäßig bewerten. Er besteht aus fünf Experten verschiedener Fachrichtungen. Der Senat beruft sie für fünf Jahre.