Berlin ist eine sehr große Stadt, die ihren Bewohnern auch nach vielen Jahren noch Rätsel aufgibt. Wieso bewegen sich ausnahmslos alle Verkehrsteilnehmende so, als trachteten sie einander nach dem Leben? Weshalb haben die Füchse hier praktisch keine Angst vor Menschen? Warum liegt hier Müll? Die Mutter aller Rätsel aber ist, wie es passieren konnte, dass die Hauptstadt eines der reichsten Länder der Welt mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung immer noch so arm ist.