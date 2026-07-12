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BerlinWarum so arm, warum so unsexy?

Lesezeit: 4 Min.

Große Stadt, große Gegensätze: die Allee der Kosmonauten in Marzahn.
Große Stadt, große Gegensätze: die Allee der Kosmonauten in Marzahn. Foto: Regina Schmeken

Der Historiker Stefan Wolle schreibt eine Zeitgeschichte Berlins, erkenntnisreich ist das gerade für Wessis jüngerer Jahrgänge. Doch er hat Schwierigkeiten, dem ewig gegenwärtigen Charakter der Hauptstadt Herr zu werden.

Rezension von Meredith Haaf

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Berlin ist eine sehr große Stadt, die ihren Bewohnern auch nach vielen Jahren noch Rätsel aufgibt. Wieso bewegen sich ausnahmslos alle Verkehrsteilnehmende so, als trachteten sie einander nach dem Leben? Weshalb haben die Füchse hier praktisch keine Angst vor Menschen? Warum liegt hier Müll? Die Mutter aller Rätsel aber ist, wie es passieren konnte, dass die Hauptstadt eines der reichsten Länder der Welt mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung immer noch so arm ist.

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SZ MagazinKlaus Wowereit und Dominik Krause im Interview
:»Herr Krause, verbiegen Sie sich bloß nicht!«

Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause und Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit im Gespräch über dessen Satz »Ich bin schwul – und das ist auch gut so«, unpopuläre Sparmaßnahmen und die beste Currywurst Berlins.

SZ PlusInterview von Heiner Effern und Anna Hoben

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