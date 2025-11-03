Zum Hauptinhalt springen

Terrorverdacht in BerlinInnensenatorin „sehr froh“ über zügigen Zugriff

Die Berliner Polizei hat einen Mann festgenommen, der einen Anschlag geplant haben soll: Einsatzfahrzeug am Amtsgericht Tiergarten, wo der Haftbefehl erlassen wurde.
(Foto: Christophe Gateau/dpa)

Ein 22-jähriger Syrer sitzt in Untersuchungshaft, weil er in drei Berliner Wohnungen Material für Sprengvorrichtungen gehortet haben soll. Ob und wo er einen Terroranschlag verüben wollte, wird noch ermittelt.

Von Constanze von Bullion, Berlin

Er soll zu den politisch Unsichtbaren gehört haben, war bis zuletzt weder Polizei noch Verfassungsschutz bekannt – und bereitete möglicherweise eine dschihadistische Terrortat vor. In drei verschiedenen Wohnungen in Berlin soll der 22 Jahre alte Syrer Abdallah R. technische Bauteile und Material gelagert haben, das geeignet war, einen schweren Sprengstoffanschlag zu verüben. Nach seiner Festnahme am Samstag sitzt der Tatverdächtige inzwischen in Untersuchungshaft. „Er schweigt“, sagte am Montag der stellvertretende Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Michael Petzold.

