Mutmaßliche Rechtsradikale haben nach einem Bericht des RBB am Samstag Wahlkämpfer der SPD in Berlin-Lichterfelde angegriffen. Dem Bericht zufolge sei ein Parteimitglied zu Boden geworfen und ins Gesicht getreten worden, teilte die SPD Steglitz-Zehlendorf auf Instagram mit. Die Polizei erklärte auf RBB-Anfrage, dass es sich bei den Angreifern um Personen gehandelt habe, die auf dem Weg zu einem rechten Aufmarsch in Friedrichshain und Lichtenberg gewesen seien. Sie seien aus einem anderen Bundesland angereist. Vor dem tätlichen Angriff sei es zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen mit den SPD-Wahlkämpfern gekommen.