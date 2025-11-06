Alex Bruesewitz ist nicht Donald Trump, schon rein optisch nicht. Die braunen Haare trägt er kurz geschnitten, sein dunkler Anzug sitzt – verglichen mit so manchem Modell des US-Präsidenten – eher eng als weit. Der größte Unterschied aber ist: Bruesewitz ist erst 28 Jahre alt, und damit gut ein halbes Jahrhundert jünger als Trump. Das, was er am Mittwochabend im Bundestag sagt, kommt seinem Idol aber ziemlich nahe, auch in der Art und Weise, wie Bruesewitz es sagt. Den frisch gewählten New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani nennt Bruesewitz zum Beispiel einen Schauspieler, der nicht gut aussehend genug sei, um es nach Hollywood zu schaffen.
Kontakte in die USAWas die AfD von der Maga-Bewegung lernen will
Regelmäßig reisen derzeit AfD-Abgeordnete in die USA und suchen dort die Nähe zu Donald Trump und seinem Umfeld. Jetzt ist ein Berater Trumps zu Gast in Berlin. Was verspricht sich die AfD von diesem Austausch?
AfD-Politiker in den USA:Auf der Suche nach Verbündeten
Lange galt die AfD als antiamerikanische Partei. Ihre Abgeordneten reisten lieber nach Russland. Nun fliegen mehrere AfD-Politiker in die USA: Sie suchen die Nähe zu Trumps Leuten und Hilfe in einem konkreten Fall.
