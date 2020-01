Der Berliner AfD-Landesvorsitzende Georg Pazderski hat überraschend angekündigt, beim nächsten Parteitag nicht mehr für den Landesvorstand zu kandidieren. Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus will der 68-Jährige aber zunächst bleiben. "Es ist kein Abschied aus der Politik", sagte der frühere Bundeswehroffizier am Dienstag in Berlin. "Ich behalte mir vor, für den Bundestag oder das Abgeordnetenhaus zu kandidieren." Wofür er 2021 antrete, habe er noch nicht entschieden. Sein Entschluss habe nichts mit der aktuellen Lage der Partei zu tun. Der Landesparteitag ist für Ende Januar geplant. Als Nachfolger an der Spitze des AfD-Landesverbands kommen nach Pazderskis Einschätzung mehrere AfD-Politiker wie die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch und der Berliner Abgeordnete Karsten Woldeit infrage.