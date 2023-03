Stadtgespräch: Plakat für den Volksentscheid am Sonntag in Berlin.

Am Sonntag stimmen die Berliner ab, ob die Hauptstadt bis 2030 klimaneutral werden will. Dabei sei das praktisch nicht mehr machbar, sagen viele. Unterwegs mit einer Aktivistin, die dennoch dafür kämpft.

Von Miriam Dahlinger, Berlin

"Hier war überall schon jemand", sagt Eva Sperschneider, eine Tüte mit Flyern und Plakaten in der Hand. Die 38-Jährige, schwarzer Bob, rote Warnweste, ist Mitglied der Initiative "Klimaneustart Berlin" und in Neukölln und Treptow für die Mobilisierung zum bevorstehenden Volksentscheid zuständig. Nur, im Berliner Kungerkiez hängt schon in fast jedem der kleinen Läden und Cafés ein giftgrünes "JA!"-Plakat. Also fragt Sperschneider die Besitzer, ob sie noch Flyer auslegen wollen. Oder ein noch größeres Plakat. Es ist Mittwoch, bis Sonntag soll auch die letzte Person in Sperschneiders Kiez erfahren, dass sie über eine klimaneutrale Hauptstadt abstimmen kann. "Seit Jahren gehen wir für Klimaschutz auf die Straße, aber es passiert sehr, sehr wenig", sagt Sperschneider. "Ich habe mich so oft ohnmächtig gefühlt. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, durch direkte Demokratie Einfluss zu nehmen." Sie klingt dabei hoffnungsvoll.