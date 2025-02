Wegen möglicher Anschlagspläne in Berlin ist in Brandenburg ein 18-Jähriger festgenommen worden. Gegen den russischen Tatverdächtigen sei am Freitag Haftbefehl erlassen worden, teilte das Polizeipräsidium in Potsdam mit. Der Mann sei am Donnerstagnachmittag von Kräften der Bundespolizei und des Landeskriminalamtes festgenommen worden. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.