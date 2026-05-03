Die Berliner Polizei hat am 1. Mai bei allen Demonstrationen und Veranstaltungen insgesamt 87 Menschen wegen verschiedener Delikte vorläufig festgenommen. 121 Ermittlungen wegen des Verdachts von Straftaten wurden eingeleitet, wie die Polizei mitteilte. Darunter waren typische Straftaten von Demonstrationen wie Landfriedensbruch, Angriff auf Polizisten und Körperverletzung. Im Laufe des ganzen Tages wurden 15 Polizisten überwiegend leicht verletzt. Nur ein Polizist musste seinen Dienst beenden - das ist die niedrigste Zahl der letzten Jahrzehnte am 1. Mai. Die Polizei sprach von einem „weitestgehend störungsfreien Maifeiertag“. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegener (CDU) sprach von einem „großen Erfolg“ für die Polizei.