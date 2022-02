Von Moritz Baumstieger

Egal, von welcher Seite Menschen auf die Front gucken, einen Satz zitieren alle gern: "Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit." Der Spruch wird wahlweise Aischylos zugeschrieben oder einem kalifornischen Gouverneur - vereinnahmt haben ihn in der Vergangenheit Vertreter fast jeder Konfliktpartei. Um zu verdeutlichen: Der Informationsfluss aus Kriegsgebieten ist unübersichtlich, was die Gegenseite natürlich nutzt, um ihre schlechten Absichten und Taten zu verschleiern.

Berichterstatter, die sich beim russischen Überfall auf die Ukraine dem tatsächlichen Geschehen so weit wie möglich annähern wollen, stehen vor einem Dilemma. Die offiziellen Mitteilungen, die von den Konfliktparteien kommen, von Armeesprechern und Politikern, enthalten mindestens eine Färbung. Wie viel etwa offiziellen Angaben aus Moskau zu trauen ist, hat Außenministerin Annalena Baerbock deutlich gesagt: Sie warf Wladimir Putin vor, ein Lügner zu sein.

Wie andere Medien versucht die Süddeutsche Zeitung deshalb, sich ihr eigenes Bild zu machen. Korrespondenten berichten aus der Ukraine selbst und aus den Nachbarländern. Natürlich können sie nicht überall sein, schon aus Sicherheitsgründen nicht. Zusätzliche Informationen beziehen Medien deshalb von Agenturen, etwa von der dpa, die ebenfalls mit mehreren Korrespondenten in Russland und der Ukraine arbeitet und ein "weiteres Text-Bild-Team aktuell an der polnisch-ukrainischen Grenze" einsetzt, wie Sprecher Jens Petersen der SZ mitteilt. Zudem können Journalisten natürlich telefonieren, ihre über Jahre gewachsenen Kontakte nutzen - und somit die Informationen, die sie erhalten, auch einschätzen: Kommen sie von Aktivisten? Von Kontakten mit einer Agenda?

Netzaktivisten überprüfen Bilder auf ihre Glaubwürdigkeit

Denn gerade das Netz ist voll von Falschnachrichten, Infos mit Spin und reiner Propaganda: Die Milizen in den Separatistengebieten etwa nahmen Videos auf, die angebliche Aggressionen der Ukraine belegen sollten. Gleichzeitig bricht sich im Netz eine übersehbare Flut von Berichten, Bildern und Videos Bahn, die Menschen in der Ukraine und in Russland mit ihren Smartphones aufgenommen haben. Erst zeigten sie Hinweise auf den gigantischen Truppenaufmarsch, nun einschlagende Granaten und Marschflugkörper, Kriegsopfer. Mal sind die Bilder gestochen scharf, mal krisselig - doch immer stellt sich die Frage: Zeigen sie wirklich, was sie vorgeben zu präsentieren?

Während der Krimkrise 2014 und später im Syrienkrieg begannen Netzaktivisten deshalb, Bilder aus Kriegsgebieten anhand von Karten, Wetterdaten, Satellitenbildern und anderen Daten auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu überprüfen. Open-Source-Intelligence oder kurz Osint nennt sich diese Spielart der Netzforensik. Im Falle des Ukrainekonflikts konnten die Osint-Spezialisten einige Videos der Separatisten als inszeniert entlarven. Auch Medienhäuser versuchen, Fakten so zu überprüfen. "In besonders kniffeligen Fällen kommt zusätzlich das Faktencheck-Team der dpa dazu und prüft Inhalte", sagt Agentursprecher Petersen, etwa bei den Videos aus dem Kriegsgebiet.