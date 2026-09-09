Nordkorea hat nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) eine neue Urananreicherungsanlage errichtet und eine weitere ausgebaut. Im zentralen Nuklearkomplex Yongbyon sei ein neues Werk entstanden, das Platz für bis zu 28 Zentrifugen-Kaskaden biete, teilte die UN-Behörde in einem Bericht mit. Zudem habe am Anreicherungsstandort Kangson der Betrieb in einem erweiterten Anbau begonnen. Die IAEA stützt sich unter anderem auf Satellitenbilder, da seit 2009 keine ihrer Inspektoren in Nordkorea waren. Die Entwicklung verstoße gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und seien ein Anlass zu „ernster Besorgnis“, erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi.