Verstöße gegen die Religions- und Weltanschauungsfreiheit haben weltweit zugenommen. Das geht aus dem neuen Bericht der Bundesregierung zum Thema hervor, der am Mittwoch vom Kabinett beschlossen wurde. „Weltweit werden Kinder, Frauen und Männer aufgrund ihrer Religion und Weltanschauung zunehmend sozial ausgegrenzt, gesetzlich schikaniert, willkürlich verhaftet und gewaltsam angegriffen“, sagte der zuständige Beauftragte Thomas Rachel.

In autoritären Staaten würden religiöse Minderheiten durch diskriminierende Gesetze und bürokratische Hürden gezielt unter Druck gesetzt. Das Menschenrecht, seine Religion frei wählen, wechseln oder keiner angehören zu können, sei nicht abstrakt. „Für viele Kinder, Frauen und Männer ist es eine Frage von Freiheit oder Verfolgung, Leben oder Tod“, so Rachel.

Der inzwischen vierte Bericht der 2018 geschaffenen Beauftragtenstelle analysiert die Situation in 30 ausgewählten Ländern außerhalb der EU. Für nahezu alle diese Länder konstatiert der Bericht eine gleichbleibende oder sich verschlechternde Lage. Schlechter ist die Lage demnach beispielsweise in China, Afghanistan und Russland geworden. Saudi-Arabien ist das einzige Land, für das etwa durch die Duldung christlicher Gottesdienste eine Verbesserung notiert wird.

In den Länderkapiteln beklagt der Bericht etwa, dass in Russland zuletzt insbesondere kleinen Religionsgemeinschaften die Finanzierung erschwert worden sei. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine habe sich die innenpolitische Lage zudem erheblich zugespitzt. Allein 2025 seien mehrere regionale Religionsgemeinschaften durch Gerichtsentscheidungen aufgelöst oder muslimische Gebetshäuser geschlossen worden.

In China könnten sich Menschen nur legal religiös betätigen, wenn sie sich staatlich registrieren und kontrollieren lassen und politisch loyal handeln. Leitprinzip sei die von der Regierung forcierte „Sinisierung“, nach der sich religiöse Gemeinschaften und Lehren der politischen Führung der Kommunistischen Partei Chinas unterzuordnen haben.