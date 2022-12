Die Bundesregierung hat am Donnerstag erstmals einen Bericht über die Zahl und die Lage der wohnungslosen Menschen in Deutschland veröffentlicht. Danach waren am 31. Januar dieses Jahres etwa 263 000 Menschen wohnungslos. Aus dem Bericht geht hervor, dass mit 178 000 Personen der Großteil der Betroffenen in öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtungen untergebracht waren. Rund 49 000 sind auf die Beherbergung von Freunden oder Verwandten angewiesen und gelten als verdeckt Wohnungslose. Weitere 37 000 Menschen leben als Obdachlose auf der Straße. Knapp zwei Drittel der Wohnungslosen sind Männer.