In Deutschland leben derzeit etwa 531 600 Menschen ohne festen Wohnsitz. Das geht aus dem zweiten Wohnungslosenbericht der Bundesregierung hervor, der am Mittwoch im Kabinett beschlossen wurde. „Der Bericht zeigt, dass die Obdach- und Wohnungslosigkeit in Deutschland unterschiedliche Formen und Ursachen hat und bei weitem kein rein städtisches Problem darstellt“, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD). Dem Bericht zufolge waren Ende Januar/Anfang Februar 2024 etwa 439 500 Menschen in Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe untergebracht. Weitere rund 60 400 Personen kamen vorübergehend bei Angehörigen, Freunden oder Bekannten unter und gelten als verdeckt wohnungslos. Etwa 47 300 Menschen lebten ohne feste Unterkunft auf der Straße oder in Behelfsunterkünften. Die Mehrheit von ihnen, etwa 41 Prozent, lebt in kleineren bis mittelgroßen Gemeinden mit bis zu 100 000 Einwohnern.