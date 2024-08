Der hessische Kulturminister Timon Gremmels (SPD) hat die Umweltaktivisten, die das herabfließende Wasser der Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel grün färbten, scharf kritisiert. „Kunst und Kulturgüter anzugreifen und eine Beschädigung in Kauf zu nehmen, darf niemals Form des legitimen Protests sein, daher verurteile ich das Vorgehen der Aktivisten“, sagte Gremmels laut Mitteilung des Kulturministeriums am Montag. Umweltaktivisten hatten die Wasserspiele am Sonntag für einen öffentlichkeitswirksamen Protest genutzt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, zeigten mehrere Personen ein Banner gegen Wasserverschmutzung und kippten eine bislang unbekannte Substanz in das herabfließende Wasser, das sich in der Folge grün färbte. Die Substanz war offenbar ungefährlich. Laut Polizei flüchteten die Aktivisten zunächst. Zwei mutmaßlich Beteiligte seien später vorläufig in Gewahrsam genommen worden.