Im Kampf um die Kaukasusregion Bergkarabach haben Armenien und Aserbaidschan zugesagt, in künftigen Gefechten Wohngebiete zu vermeiden. Sie sollten nicht absichtlich ins Ziel genommen werden, ebenso wenig wie nicht-militärische Anlagen und Einrichtungen, erklärten die beiden Länder am Freitag nach Gesprächen in Genf. Sie vereinbarten außerdem, sich gegenseitig die Überreste von gefallenen Soldaten zu übergeben und Listen von Kriegsgefangenen auszutauschen. Kurz vor Beginn der Verhandlungen in Genf hatten aserbaidschanische Truppen eine neue Offensive gestartet . Einheiten der Armee drangen am Freitag in die Separatistenregion vor.