Randale im Regierungsgebäude: Armenier sind in die Räume der politischen Führung in Eriwan eingedrungen. Sie protestieren damit gegen die Vereinbarung mit Aserbaidschan, mit der die Kämpfe um Bergkarabach beendet werden sollen.

Armeniens Premier Paschinjan sieht keine andere Wahl, als einige umkämpfte Gebiete an das verfeindete und militärisch überlegene Aserbaidschan abzutreten. Den Regierungschef trifft der Zorn vieler Menschen. Als Sieger fühlt sich dagegen der Machthaber in Baku - und Russland, das nun Friedenstruppen schickt.

Von Silke Bigalke, Moskau

Der armenische Premierminister wusste, was Kapitulation für ihn bedeutet. Viele Armenier würden ihm nicht verzeihen, dass er den Kampf um Bergkarabach praktisch für verloren erklärte. Nikol Paschinjan hatte keine Wahl: In der Nacht zu Dienstag unterzeichnete er eine Vereinbarung mit Aserbaidschan. Er trat damit Gebiete an den verfeindeten Nachbarn ab, die bisher Armenien kontrolliert hatte. Der Text des Abkommens sei "unglaublich schmerzhaft für mich und unser Volk", erklärte Paschinjan über Facebook.

Am Ende war es auch der eigene Verbündete in Moskau gewesen, der dem armenischen Premier keine andere Möglichkeit ließ. Seit September hatten armenische und aserbaidschanische Truppen um die Region Bergkarabach und sieben angrenzende Gebiete gekämpft. In der Region leben hauptsächlich Armenier, völkerrechtlich gehört sie aber zu Aserbaidschan.

Russland ist seinem Bündnispartner Armenien militärisch nicht zu Hilfe gekommen

Aserbaidschanische Truppen eroberten mit Hilfe der Türkei ein Gebiet nach dem anderen zurück, drohten den Kern der Bergregion einzunehmen. Russland dagegen kam seinem Bündnispartner Armenien militärisch nicht zu Hilfe. Stattdessen drängte Präsident Wladimir Putin den armenischen Premier nun dazu, eine Vereinbarung zu unterschreiben, der für ihn eine Niederlage und für Aserbaidschan Triumph bedeutete.

Vor dem armenischen Regierungssitz in Eriwan sammelten sich noch in der Nacht wütende Menschen, nannten ihren Premier einen Verräter und riefen: "Wir werden das Land nicht aufgeben." Hunderte Demonstranten stürmten Parlament und Regierungsgebäude, zerschlugen Fensterscheiben, besetzten den Plenarsaal. Bereits am Montag hatten zahlreiche Oppositionsparteien Paschinjans Rücktritt gefordert. Der versuchte die Menschen über Facebook-Nachrichten zu beschwichtigen, er sei immer noch im Land, und auch noch im Amt. Seine Entscheidung sei Folge einer "tief gehenden Analyse der militärischen Situation" gewesen. Paschinjan dürfte klar gewesen sein, dass die Kämpfe für Armenien verloren waren.

Armenien behält die Kontrolle über Bergkarabach nur theoretisch. Eine entscheidende Rolle spielen nun russische Friedenssoldaten

Armenien hat die Kaukasusregion Bergkarabach de facto seit knapp 30 Jahren kontrolliert, und es hatte zudem sieben angrenzende Gebiete als Puffer besetzt. Vor allem dort hatte Aserbaidschan nun eine Ortschaft nach der anderen zurückerobert, zuletzt die strategisch wichtige Stadt Schuscha, die zweitgrößte in Bergkarabach nach der Hauptstadt Stepanakert. Armenien drohte seinen Zugang zu der Enklave zu verlieren. Stepanakert glich einer Geisterstadt, die meisten Armenier waren längst geflüchtet. Den Kampf haben beide Seiten schmutzig geführt, dabei auch bewohnte Ortschaften bombardiert und Zivilisten getötet.

Die Vereinbarung von Montagnacht friert zunächst die aktuellen Positionen beider Seiten ein. Aserbaidschan behält also die eroberten Gebiete. Zudem soll Armenien Schritt für Schritt weitere Gebiete um Bergkarabach herum an Aserbaidschan abtreten. Die Kontrolle über Bergkarabach selber behält es zwar theoretisch. Tatsächlich aber wird der Frieden dort von knapp 2000 russischen Soldaten verteidigt werden, die als Friedenstruppen mindestens fünf Jahre bleiben sollen. Sie sichern auch die Zugangsstraße, die von Armenien nach Bergkarabach führt. Denn das Gebiet, durch das dieser Korridor verläuft, muss Armenien ebenfalls abgeben.

Aserbaidschans Präsident Alijew spricht von einem "historischen Ereignis" - und dankt der Türkei

Es sollen Gefangene und die Leichen gefallener Soldaten ausgetauscht werden. Außerdem sollen Flüchtlinge nach Bergkarabach und die angrenzenden Regionen zurückkehren dürfen. Mehrere Hunderttausend vertriebene Aserbaidschaner warten darauf seit Jahrzehnten, viele sinnen weiterhin auf Rache. Wie ein friedliches Zusammenleben zwischen Rückkehrern und armenischer Bevölkerung gesichert werden kann, lässt die Vereinbarung offen. Darin wird lediglich erklärt, dass die Vereinten Nationen die Rückkehr der Flüchtlinge beaufsichtigen sollen.

Für Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew ist das ein Sieg. Während einer Videokonferenz dankte er Putin mehrmals und überschwänglich, beide unterschrieben die Übereinkunft vor laufender Kamera. Alijew weiß, dass sein Erfolg auch von Moskaus Zurückhaltung im Konflikt abhing. Dessen Ende sei "ein historisches Ereignis", sagte Alijew, "vor allem für die Menschen in Aserbaidschan, die sich von jahrelanger Besatzung befreien." Er danke auch dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan und sagte, die Türkei werde sich an der Friedensmission beteiligen. Der Kreml widersprach jedoch: Von türkischen Friedenstruppen in Bergkarabach sei keine Rede gewesen.

Aus der selbsternannten Republik Arzach, so nennen die Armenier Bergkarabach, meldete sich deren Präsident Araik Arutjunjan. Die Kämpfe seien zuletzt bis an den Stadtrand von Stepanakert vorgedrungen und man hätte wohl in wenigen Tagen ganz Bergkarabach verloren, erklärte er. "Was wäre dann mit den Soldaten passiert?" Die Truppen seien psychologisch und körperlich in schlechtem Zustand gewesen, viele von Krankheiten wie Ruhr und Covid-19 geplagt. Mit der Übereinkunft habe man weitere große Verluste vermieden.