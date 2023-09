In die von Armeniern bewohnte Enklave Bergkarabach in Aserbaidschan gelangen nach längerer Blockade wieder Hilfslieferungen. Am Montag brachten zwei Lastwagen Mehl und Medikamente sowohl über den mit Armenien verbundenen Latschin-Korridor als auch von der Aserbaidschan zugewandten Seite in die Bergregion, wie das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) mitteilte. Vorausgegangen seien hartnäckige diplomatische Bemühungen um eine humanitäre Einigung. Seit Dezember blockierte Aserbaidschan den Zugang zur selbst erklärten Republik Arzach, die vornehmlich von Armeniern bewohnt wird. Laut IKRK brachte das Rote Kreuz zwischen Dezember und Juli 77 Lastwagen mit Hilfsgütern nach Bergkarabach. Mehr als 800 Personen, die medizinische Versorgung benötigten, seien dort hinausgebracht worden.