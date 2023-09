Die Zahl der aus Bergkarabach nach Armenien geflohenen Menschen steigt rasch an. Bislang seien dort mehr als 47 000 Menschen angekommen, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA am Mittwoch. In der Enklave, die inmitten von Aserbaidschan liegt, leben insgesamt rund 120 000 ethnische Armenierinnen und Armenier. In Armenien selbst wohnen nur 2,8 Millionen Menschen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock rief die Regierung in Aserbaidschan auf, internationale Beobachter in Bergkarabach zuzulassen. Zudem brauchten die Menschen dort nach langer Blockade Lebensmittel und Arznei. Seit dem aserbaidschanischen Militäreinsatz in Bergkarabach versuchen Tausende Menschen die Enklave zu verlassen. Die Straßen, die sich in Serpentinen von dort nach Armenien schlängeln, sind voller Menschen.