Nach der Eroberung des Gebietes Bergkarabach im Südkaukasus durch Aserbaidschan sind erste Flüchtlinge aus der armenischen Bevölkerung ins Mutterland Armenien gebracht worden. Etwa 40 Personen seien am Sonntag im armenischen Grenzdorf Kornidsor angekommen, teilte die Verwaltung der Provinz Sjunik mit. Sie seien von russischen Friedenstruppen aus Karabach begleitet worden. Der armenische Außenminister Ararat Mirsojan forderte bei den Vereinten Nationen in New York eine UN-Mission, um die mehreren Zehntausend Armenier in Berg-Karabach zu schützen. In Eriwan bekräftigte Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Sonntag die Bereitschaft Armeniens, die Karabach-Armenier aufzunehmen.