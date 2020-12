Bergkarabach:Ferngesteuertes Inferno

Von Tomas Avenarius, Paul-Anton Krüger und Mike Szymanski, Istanbul

Drohnen, die hoch oben am Himmel schwirren. Piloten, die unten am Boden in weit entfernten Stützpunkten ihr Ziel erfassen. Ein Kampf, geführt mit dem digitalen Fadenkreuz; ein Flammenblitz und eine Rauchwolke auf dem Computer-Bildschirm, nachdem das zerstörerische Werk umgesetzt ist: So sieht er aus, der moderne Luftkrieg. Zu verfolgen war der Einsatz modernster Technik im Sechs-Wochen-Krieg im Südkaukasus. Nach jahrelanger Aufrüstung und durch den Einsatz moderner Drohnen konnte Aserbaidschan den Gegner Armenien im Kampf um Bergkarabach bezwingen. Ein militärischer Sieg, möglich gemacht vor allem durch den Einsatz von Drohnen.