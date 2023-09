Angst in den Kellern von Bergkarabach

An den Hängen über der Stadt Stepanakert steigt der Rauch von Artilleriebeschuss auf.

Aserbaidschan greift die überwiegend von Armeniern bewohnte Region an. Die Menschen dort sind wegen einer Blockade von der Außenwelt abgeschnitten, jetzt erleben sie womöglich den Beginn eines neuen Krieges.

Von Silke Bigalke, Moskau

Die Sprachnachricht kommt aus einem Keller in Stepanakert: "Wir sind im Krieg", sagt Gegham Stepanjan mit unruhiger Stimme in sein Handy. Aserbaidschan beschieße die Stadt mit "schwerer Artillerie" und von verschiedenen Positionen aus. Es gäbe keine Möglichkeit, die Region zu evakuieren. "Die gesamte Bevölkerung von Stepanakert sitzt in Kellern."