Bergkarabach:Brot oder Freiheit

Von Silke Bigalke, Moskau

Die Welt von Anush Danielyan wird gerade immer kleiner. Jeden morgen läuft sie durch die Straßen und sucht nach Menschenschlangen. Die bilden sich dort, wo Brot verkauft wird oder das bisschen Gemüse, das die Bauern aus den umliegenden Dörfern in die Stadt bringen, zu Fuß oder mit Pferden. Benzin gibt es nicht, Gas auch nicht, oft nicht mal Strom. Das Wasser wird immer wieder abgestellt. Dabei ist es in Stepanakert mehr als 30 Grad heiß. Beim stundenlangen Anstehen falle regelmäßig jemand in Ohnmacht, erzählt Anush Danielyan, zweifache Mutter, am Telefon, wegen der Hitze, des Hungers, wegen des ganzen Stresses.