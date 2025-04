Weil Schüler einer Bielefelder Schule bei einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen im vergangenen Juli rassistische Parolen gesungen haben sollen, ermittelt nun die Polizei. Der Staatsschutz sei damit befasst, sagte ein Sprecher der Polizei Bielefeld am Montag dem Evangelischen Pressedienst. Die Schulleitung habe erst kürzlich im Zuge der Berichterstattung in den Medien Anzeige erstattet. Am Samstag hatte die Tageszeitung Neue Westfälische über den Fall berichtet. Danach sollen Schülerinnen und Schüler eines Bielefelder Gymnasiums bei ihrem Besuch der Gedenkstätte auf dem zentralen Platz die umgedichtete Version des 90-Jahre-Hits „L’amour toujours“ von Gigi d’Agostino angestimmt und „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ gesungen haben. Laut dem Zeitungsbericht hat eine Sprecherin der Gedenkstätte den Vorfall bestätigt.