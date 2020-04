Zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ein dauerhaftes Erinnern angemahnt. "Auch für die Stabilität unserer Demokratie ist es wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, wohin menschenverachtende Ideologien und die Missachtung demokratischer Grundrechte führen können", sagte er. Die Erinnerung an die Schoah, den Völkermord an den Juden, gehöre zu Deutschlands Identität. Britische Soldaten befreiten das Konzentrationslager am Rande der Lüneburger Heide am 15. April 1945. Im Lager stapelten sich etwa 10 000 Tote. Insgesamt kamen dort mehr als 70 000 Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge ums Leben.