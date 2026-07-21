Die Beratungsstellen für Opfer rechtsextreme Gewalt haben im vergangenen Jahr 3167 Angriffe verzeichnet. Im Vergleich zum Rekordjahr 2024 (3453) bedeute dies zwar einen leichten Rückgang. Dennoch bewegten sich die Zahlen weiter auf einem hohen Niveau, sagte Judith Porath, Vorstandsmitglied vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt am Dienstag. Insgesamt seien 4298 Menschen (2024: 4861) Opfer der Gewalt geworden. Als Tatmotiv überwiege weiterhin Rassismus. Mehr als die Hälfte aller Angriffe (1729) sei rassistisch motiviert gewesen. Cihan Sinanoglu, der am Dezim-Institut als Leiter der Geschäftsstelle Rassismusmonitor tätig ist, führte dies etwa auf eine Normalisierung rassistischer und antisemitischer Deutungen zurück: „Menschen werden als grundlegend verschieden konstruiert.“ Sinanoglu warnte vor den gesellschaftlichen Folgen: Viele Betroffene würden ihr Leben „längst unter der Frage, wo sie sich frei bewegen können“ organisieren. Wenn sich Menschen aus öffentlichen Räumen zurückzögen, verändere dies „unsere Demokratie und unser Zusammenleben insgesamt“. Dahinter folgten in der Statistik Angriffe gegen politische Gegner (663). Diese seien um mehr als 100 Fälle angestiegen, ein „trauriger Rekordwert“, sagte Porath. Darunter befanden sich 35 Angriffe gegen Journalisten sowie 72 auf Politiker. Diese Zahlen bewegten sich in etwa auf dem Vorjahresniveau.