Das letzte Mal, dass sich die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin Aug' in Aug' gegenübersaßen, war am 12. März. Es war der Tag, an dem noch heftig gestritten wurde, ob man die Schulen schließen solle. In der Folge unterhielten sich Angela Merkel und die Länderchefs nur noch per Telefon-, später per Video-Schaltkonferenz - aus Sicherheitsgründen. Zehn Tage später, am 22. März, war Deutschland runtergefahren, nur noch zwei Personen aus verschiedenen Haushalten durften sich in der Öffentlichkeit treffen, Restaurants und Friseure mussten schließen, die Grenzen waren schon vorher zu. Am Abend des 22. März begab Merkel sich selbst in Quarantäne, nachdem ihr Arzt positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Rund drei Monate später hat Merkel am Mittwoch die Ministerpräsidenten erstmals wieder vollzählig im Kanzleramt empfangen. Es war keine Sondersitzung mehr, sondern die turnusmäßige Begegnung von Bund und Ländern. Corona war immer noch das dominierende Thema des Treffens, allein schon wegen des Konjunkturprogrammes, mit dem die lahmende Wirtschaft wieder aufgepäppelt werden soll und dem die Länder in vielen Punkten zustimmen müssen. Aber die akute Bedrohung durch die Pandemie hat stark nachgelassen. Auf ihrem kurzen Weg von der bayerischen Landesvertretung, wo sich die Länderchefs zunächst untereinander trafen, hinüber zum Kanzleramt dürften die Ministerpräsidenten zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor auch die Demonstrationen von Umweltschützern einerseits und Bus- und Reiseunternehmern andererseits gesehen haben. Fast normales Hauptstadtleben.

Die Konferenzen zwischen Merkel und den MPs haben sich in der Krise zeitweise zu einem wichtigen Gremium ohne formale Grundlage entwickelt. Der Infektionsschutz wird zwar in einem Bundesgesetz geregelt, der Vollzug der allermeisten Maßnahmen obliegt aber den Ländern. Die Beratung und Koordinierung notwendiger Schritte geschah so letztlich auf freiwilliger Basis. Der Föderalismus blieb erhalten, wurde aber vom Bund quasi beaufsichtigt.

Das änderte sich mit sinkenden Infektionszahlen. Noch Anfang April hatte Merkel nach einer weiteren Videokonferenz mit Blick auf mögliche unterschiedliche Geschwindigkeiten der Bundesländer bei der Lockerung des öffentlichen Lebens gesagt: "Wir haben ganz klar darüber gesprochen und haben gesagt: Wir wollen als Bundesrepublik Deutschland gemeinsam herausgehen." Doch je stärker die Infektionszahlen zurückgingen, desto mehr machten sich die Ministerpräsidenten bei der Rückkehr ins normale Leben selbständig. Zeitweise lieferten sie sich einen regelrechten Wettbewerb um den schnellsten Ausstieg aus Beschränkungen für Gastronomie, Schulen oder auch von Begegnungen in der Öffentlichkeit.

Von den verbliebenen Regeln stand am Mittwoch die Beschränkung der Großveranstaltungen im Mittelpunkt. Zum einen ging es um die Dauer: So wurde erwartet, dass sich Bund und Länder darauf einigen, das bisherige Verbot bis zum 31. August um mindestens zwei Monate zu verlängern. Allerdings sind offenbar Ausnahmen vorgesehen, wenn die Teilnehmer im Falle einer Infektion schnell nachverfolgt werden können. Infrage steht aber auch die Begrenzung der Teilnehmerzahl bei zugelassenen Veranstaltungen. So wies das Land Berlin schon vor dem Treffen im Kanzleramt Überlegungen zurück, zum DFB-Pokalfinale zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen Anfang Juli 10 000 Zuschauer zuzulassen. Nun sollen es maximal 1000 sein.

Unklar war, ob sich Bund und Länder über die gemeinsame Fortsetzung von Regeln zu Mindestabstand und Hygiene einigen würden. Nach Merkels Vorstellung soll es bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern, verstärkten Hygiene-Maßnahmen sowie dem Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in bestimmten öffentlichen Bereichen bleiben.