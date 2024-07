Der sächsische AfD-Landesverband darf vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft werden. Das entschied das Verwaltungsgericht Dresden in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil und wies damit einen Eilantrag der AfD zurück. Das Gericht erklärte, dass „hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Antragsteller Bestrebungen verfolgt, die gegen die Menschenwürde bestimmter Personengruppen sowie gegen das Demokratieprinzip gerichtet sind“. Der sächsische Verfassungsschutz hatte im Dezember 2023 erklärt, den gesamten AfD-Landesverband als gesichert rechtsextremistisch einzustufen, nachdem dies zuvor nur bei der Partei-Jugendorganisation Junge Alternative in dem Bundesland der Fall war. Mit der Einstufung haben die Staatsschützer mehr Kompetenzen für eine Beobachtung der Partei. Laut Umfragen kann die AfD damit rechnen, bei der Landtagswahl am 1. September stärkste Kraft zu werden.