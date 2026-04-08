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Sepp MüllerEr soll Lösungen gegen die hohen Spritpreise finden

Lesezeit: 2 Min.

Sepp Müller schaffte es erstmals 2017 in den Deutschen Bundestag.
Sepp Müller schaffte es erstmals 2017 in den Deutschen Bundestag. Serhat Kocak/picture alliance/dpa

Der CDU-Mann sitzt in einer Taskforce der Bundesregierung und ist selten um ein schmissiges Statement verlegen. Das bekommt nun auch seine Parteifreundin Katherina Reiche zu spüren.

Von Iris Mayer

Profitgierige Mineralölkonzerne, die an die kurze Leine des Bundeskartellamts gehörten, ein Ultimatum an die Bundesregierung für konkrete Entlastungsvorschläge und die Feststellung, Porschefahrer bräuchten keine Hilfen auf Kosten der Allgemeinheit: Fast könnte man meinen, dies seien Statements der Linkspartei zur aktuellen Benzinpreiskrise. Doch die Aussagen stammen von Sepp Müller, 37, Unionsfraktionsvize aus Wittenberg und Mitglied einer Taskforce genannten Arbeitsgruppe aus CDU/CSU und SPD. Ihr Auftrag: Lösungen gegen steigende Spritpreise finden, ohne die Staatsfinanzen zu sprengen.

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