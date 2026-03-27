In den USA gilt ein ähnliches Benzin-Prinzip wie in Deutschland: Wenn die Spritpreise steigen, fallen die Beliebtheitswerte der Regierung. Paul Cassidy, 43, ist deshalb so etwas wie ein Seismograf der amerikanischen Gegenwart. Er arbeitet als Tankwart an der Wawa-Tankstelle in Fanwood, New Jersey. Und was er da so zu hören bekommt, während er die Autos seiner Kundinnen und Kunden auftankt, das kann Präsident Donald Trump nicht gefallen. „Alle sind angepisst“, sagt Cassidy.
Benzinpreise in den USADie Wut an den Zapfsäulen wächst
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Auch in den USA sind die Spritpreise zuletzt stark gestiegen, aus Sicht der meisten Amerikaner: deutlich über die Grenze des Zumutbaren. Wenn das so bleibt, könnten die Demokraten womöglich sogar wieder eine Wahl gewinnen.
Von Boris Herrmann, Fanwood
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