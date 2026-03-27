In den USA gilt ein ähnliches Benzin-Prinzip wie in Deutschland: Wenn die Spritpreise steigen, fallen die Beliebtheitswerte der Regierung. Paul Cassidy, 43, ist deshalb so etwas wie ein Seismograf der amerikanischen Gegenwart. Er arbeitet als Tankwart an der Wawa-Tankstelle in Fanwood, New Jersey. Und was er da so zu hören bekommt, während er die Autos seiner Kundinnen und Kunden auftankt, das kann Präsident Donald Trump nicht gefallen. „Alle sind angepisst“, sagt Cassidy.