Wenn der Deutsche Bundestag diesen Donnerstag das Gesetz zur Modernisierung des Designrechts beschließt, dann können nicht nur Designer und Kreative aufatmen. In dem Gesetz, das kreative Leistungen besser schützen soll, findet sich nämlich nach Artikel 4, „Änderung der Designverordnung“, nun auch der Tankrabatt wieder. Artikel 5 senkt die Steuer auf Benzin und Diesel vom 1. Oktober an um knapp 17 Cent, drei Monate lang. Pendler wird das freuen. Und damit wäre der leichtere Teil der Übung geschafft.

Denn in dem eilig geschnürten „Spritpreisentlastungspaket“ vom vergangenen Freitag hat die Koalition auch einen „Spritpreisdeckel“ untergebracht. Doch anders als beim Tankrabatt, den es 2022 schon einmal gab und im vergangenen Frühjahr noch einmal, fehlt für diesen Deckel bislang jede Blaupause. Man wolle sich an den Vorbildern Luxemburg und Belgien orientieren, hat die Koalition vereinbart – dort gibt es so einen Deckel schon. Der Bund wolle dazu in „regelmäßige Gespräche mit der Mineralölwirtschaft treten“, heißt es in dem Papier der Koalition. Es fehlt nur noch die rechtliche Grundlage. Entwickeln muss die nun das Bundeswirtschaftsministerium – und damit jenes Haus, das derlei Interventionen in den Markt zuvor kategorisch abgelehnt hatte. Anders als die Sozialdemokraten.

Die schwankenden Preise machen den Wettbewerbshütern zu schaffen

„Wenn Märkte nicht ordentlich funktionieren, braucht es staatliche Eingriffe“, sagt SPD-Fraktionsvize Armand Zorn, der für die Sozialdemokraten der Spritpreis-Taskforce vorsitzt. „Und die Marge der Mineralölkonzerne ist deutlich höher als vor einem Jahr.“ Aber niemand habe vor, die Preise so zu senken, dass gar keine Gewinne gemacht werden. Schließlich gehe es auch darum, die deutsche Raffinerielandschaft zu erhalten. „Missbräuchliche Preisaufschläge“ will die Koalition aber auch verhindern.

Tatsächlich erhöhten sich nach einer Analyse des Düsseldorfer Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) die Raffineriemargen zwischen Dezember 2025 und August 2026 bei Benzin um etwa 14 Cent und bei Diesel sogar um 30 Cent je Liter „und damit insgesamt merklich stärker als der Rohölpreis“. Anders gesagt: Die Raffinerien profitieren von der Krise, in die US-Präsident Donald Trump die Welt mit den Angriffen gegen Iran gebracht hat. Allerdings stimmt auch, dass das Geschäft sehr volatil ist und damit die Margen stark schwanken. Im Frühjahr etwa waren sie in Europa zeitweise sogar negativ, weil höhere Rohöl-, Fracht- und Energiekosten die Produktpreise teilweise übertrafen. Erst im Sommer stiegen sie auf Rekordstände.

Dieses Auf und Ab soll künftig in die Festlegung des Deckels einfließen. „Es muss eine Formel entwickelt werden“, verlangt SPD-Fraktionsvize Zorn: „Die Branche wird dafür ihren Preisbildungsmechanismus offenlegen müssen.“ Das aber sagt sich leicht: Schon seit Mai versucht das Bundeskartellamt, Licht in das Dunkel des Raffineriemarkts zu bringen. Das gestaltet sich schwierig, auch wegen der schwankenden Preise.

Der Vergleich mit dem Vorbild Belgien wirkt ernüchternd

Obendrein ist die Frage, ob Luxemburg und Belgien als Vorbild für den größten Raffineriestandort Europas taugen. Luxemburg hat keine eigene Raffinerie, Deutschland hingegen zwölf. Belgien ist kleiner als das benachbarte Nordrhein-Westfalen, Deutschlands Raffinerien dagegen liegen verstreut an der Küste, am Rhein, vor den Alpen und auch am Ende einer Pipeline Richtung Ural. Das macht sowohl die Produktionsbedingungen unterschiedlich als auch die Kosten. Gelten soll der künftige Deckel aber für ganz Deutschland. Und weil er keine Raffinerie strangulieren soll, dürfte die teuerste den Höchstpreis setzen.

Das alles wird ziemlich komplex, schwant Kartellamts-Chef Andreas Mundt. „Entscheidend wird sein, wie ein solcher Höchstpreis bestimmt wird und wie dabei die Entwicklung der Beschaffungs- und Produktionskosten berücksichtigt wird“, warnt er. „Unsere laufenden Verfahren im Raffineriebereich zeigen gerade, wie komplex die Preisbildung auf den Kraftstoffmärkten ist.“

Und auch die Monopolkommission ist besorgt. „In der Praxis wird ein Deckel oft zum Zielpreis, an dem sich auch günstigere Tankstellen orientieren“, warnt deren Chef Tomaso Duso. Obendrein bestehe ein grundlegendes Dilemma: Werde der Höchstpreis zu großzügig gesetzt, bewirke er nichts. Werde er eng gesetzt, gefährde er die Versorgung, weil Anbieter unter Einstandspreis verkaufen müssten und ihre Lieferungen in Nachbarländer umleiten würden. Schlimmer noch: Die geplante Festlegung der Höchstpreise, die sich ja aus „regelmäßigen Gesprächen mit der Mineralölwirtschaft“ ableiten soll, könnte Absprachen innerhalb der Branche erleichtern. „Das Risiko ist real“, sagt der Berliner Ökonom der Süddeutschen Zeitung.

So basiere der belgische Höchstpreis seit 1974 auf einem Vertrag zwischen Regierung und Mineralölverband. Eine Untersuchung zeige, dass ein Teil der Tankstellen den Höchstpreis nutzt, um sich zu koordinieren, ohne dass er sie tatsächlich beschränkt. „In einem konzentrierten Markt ist das aus wettbewerblicher Sicht genau das Falsche“, sagt Duso. Auch eine neue Studie, die das „Vorbild“ Belgien näher untersucht, kommt zu einem ernüchternden Ergebnis. Demnach läge der Spritpreis dort sogar niedriger, wenn es keinen Preisdeckel gäbe.

Dass gut gemeint nicht automatisch gut gemacht ist, zeigt auch die Zwölf-Uhr-Regel, die den Tankstellen seit April vorschreibt, dass sie ihre Preise nur noch einmal – und nicht wie zuvor zigfach – am Tag erhöhen dürfen. Dies sollte den Preisanstieg dämpfen, hat laut IMK aber zum Gegenteil geführt: Tankstellenbetreiber sicherten sich mit besonders starken Erhöhungen gegen das Risiko ab, dass die Einkaufskosten für sie in den folgenden 24 Stunden in die Höhe schießen. Schätzungen gehen davon aus, dass die Zwölf-Uhr-Regel Benzin zusätzlich um bis zu sechs Cent je Liter verteuert hat.