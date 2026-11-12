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Benjamin NetanjahuEr scheint am Ende zu sein. Wie schon so oft

Lesezeit: 2 Min.

Dieser Blick: Netanjahu bei der Eröffnung der Knesset am Dienstag.
Dieser Blick: Netanjahu bei der Eröffnung der Knesset am Dienstag.
ILIA YEFIMOVICH/AFP

Welche Optionen hat er noch: Erneut Iran angreifen? Die Wahl anfechten? Hass säen? Israels amtierender Premier kämpft mit allen Mitteln um sein Amt.

Von Leonard Scharfenberg

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Es ist ein bemerkenswerter Brief, den Benjamin Netanjahu da von Gadi Eisenkot bekommen hat. Der amtierende Premier wird vom Oppositionspolitiker und möglichen Nachfolger zu „nationaler Verantwortung“ aufgerufen. Eisenkot hat von Staatspräsident Isaac Herzog den Regierungsauftrag bekommen und mahnt Netanjahu, militärische Aktionen zu unterlassen, zumindest so lange, bis sich eine neue Regierung gebildet hat. Er schrieb zudem auch der Generalstaatsanwältin mit der Bitte, Netanjahu zu zwingen, ihn in Sicherheitsfragen mit einzubeziehen.

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