Es ist ein bemerkenswerter Brief, den Benjamin Netanjahu da von Gadi Eisenkot bekommen hat. Der amtierende Premier wird vom Oppositionspolitiker und möglichen Nachfolger zu „nationaler Verantwortung“ aufgerufen. Eisenkot hat von Staatspräsident Isaac Herzog den Regierungsauftrag bekommen und mahnt Netanjahu, militärische Aktionen zu unterlassen, zumindest so lange, bis sich eine neue Regierung gebildet hat. Er schrieb zudem auch der Generalstaatsanwältin mit der Bitte, Netanjahu zu zwingen, ihn in Sicherheitsfragen mit einzubeziehen.