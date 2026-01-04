Eine politische Analyse über die öffentliche Person Benjamin Netanjahu, die Israels Politik seit drei Jahrzehnten mitbestimmt und seit eineinhalb Jahrzehnten nahezu allein dominiert, fehlte bisher. Nun hat Joseph Croitoru die erste Netanjahu-Biografie in deutscher Sprache vorgelegt. In zwölf Kapiteln zeichnet er den Lebensweg des aktuellen israelischen Premierministers nach. Die jüngsten Ereignisse seit dem 7. Oktober stehen dabei nicht im Mittelpunkt, werden aber im letzten Kapitel behandelt – abgeschlossen ist das bekanntlich noch nicht.
Biografie über Israels PremierministerBenjamin beinhart
Lesezeit: 4 Min.
Seit mehr als 30 Jahren prägt Benjamin Netanjahu die Politik Israel entscheidend mit. Seinen ideologischen Kern – die Ablehnung eines Palästinenserstaats – habe er dabei nie verändert, schreibt sein Biograf Joseph Croitoru.
Rezension von René Wildangel
Das Politische Buch 2025:Die wichtigsten Bücher des Jahres
Die Top 20 der Redaktion „Das Politische Buch“ zeigen, welche Analysen zu aktuellen Konflikten 2025 aus der Masse hervorstachen – und welche zeithistorischen Werke essenzielle Erkenntnisse brachten.
Lesen Sie mehr zum Thema