Eine politische Analyse über die öffentliche Person Benjamin Netanjahu, die Israels Politik seit drei Jahrzehnten mitbestimmt und seit eineinhalb Jahrzehnten nahezu allein dominiert, fehlte bisher. Nun hat Joseph Croitoru die erste Netanjahu-Biografie in deutscher Sprache vorgelegt. In zwölf Kapiteln zeichnet er den Lebensweg des aktuellen israelischen Premierministers nach. Die jüngsten Ereignisse seit dem 7. Oktober stehen dabei nicht im Mittelpunkt, werden aber im letzten Kapitel behandelt – abgeschlossen ist das bekanntlich noch nicht.