Im westafrikanischen Benin ist es offenbar zu einem Putschversuch gekommen. In der Nähe des Präsidentenpalasts seien Schüsse gefallen, hieß es in einem Post der französischen Botschaft auf der Plattform X. Eine Gruppe von Mitgliedern des Militärs besetzte den nationalen Fernsehsender und erklärte in der laufenden Sendung die Absetzung von Präsident Patrice Talon. Die Grenzen des Landes seien geschlossen, Oberstleutnant Pascal Tigri sei zum Präsidenten eines „Militärischen Wiederaufbaukomitees“ ernannt worden, hieß es in dem Fernsehauftritt. Aus anderen Militärquellen hieß es, dass der Präsident in Sicherheit und die Situation unter Kontrolle sei. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht verifizieren.