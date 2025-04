In Benin sind 54 Soldaten nahe der Grenze zu Burkina Faso und Niger von Dschihadisten getötet worden. Dies teilte die Regierung des westafrikanischen Landes mit, wie die staatliche Zeitung La Nation am Donnerstag berichtete. Zunächst war nur von acht toten Soldaten die Rede. Der Angriff im Norden des Landes ereignete sich bereits am 17. April.