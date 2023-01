Georg Gänswein hat ein Buch verfasst über sein Leben an der Seite von Benedikt XVI. Papst Franziskus kommt darin nicht so gut weg.

Von Oliver Meiler, Rom

Sekretäre sind selten Stars. Das liegt an der Funktion, sie entfaltet sich in aller Regel still und dienstfertig im Schatten eines anderen Menschen, der wiederum im Licht steht.