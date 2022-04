Von Annette Zoch

Um den emeritierten Papst Benedikt XVI. ist es in den vergangenen Wochen wieder etwas stiller geworden. Noch im Januar hatte er mit seiner Stellungnahme im Münchner Missbrauchsgutachten weltweit großes Aufsehen ausgelöst. Die Gutachter hatten ihm Fehlverhalten in vier Fällen zur Last gelegt. Statt zu seiner moralischen Verantwortung zu stehen, die er qua Amt als Erzbischof von München und Freising zwischen 1977 und 1982 im Umgang mit Missbrauchstätern hatte, erging er sich auf 82 Seiten in juristischen Spitzfindigkeiten - und machte dann auch noch falsche Angaben. Diese musste er später korrigieren, ein redaktioneller Fehler eines Beraters sei schuld gewesen, hieß es.