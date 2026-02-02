Pakistan reagierte, wie es immer reagiert, wenn der Staat im Innern attackiert und empfindlich getroffen wird: Erst mal Stärke und Entschlossenheit signalisieren. Chief Minister Sarfraz Bugti, der die von massiver Gewalt gezeichnete Provinz Belutschistan regiert, versicherte laut einem Bericht der pakistanischen Zeitung Dawn: „Wir werden diesen Krieg führen.“ Er meinte den Kampf gegen jene Kräfte, die in den vergangenen Tagen das pakistanische Militär herausforderten. Und das an vielen Orten gleichzeitig.
Anschlagsserie in BelutschistanChina und die USA konkurrieren um Bodenschätze – auf Kosten der Belutschen
Mit mehreren Angriffen melden sich Separatisten in der pakistanischen Unruheprovinz Belutschistan zurück. Die Armee schlägt hart zurück. Auf die Edelmetalle in der Region hat auch Trump ein Auge geworfen.
Von Arne Perras
