Pakistan reagierte, wie es immer reagiert, wenn der Staat im Innern attackiert und empfindlich getroffen wird: Erst mal Stärke und Entschlossenheit signalisieren. Chief Minister Sarfraz Bugti, der die von massiver Gewalt gezeichnete Provinz Belutschistan regiert, versicherte laut einem Bericht der pakistanischen Zeitung Dawn: „Wir werden diesen Krieg führen.“ Er meinte den Kampf gegen jene Kräfte, die in den vergangenen Tagen das pakistanische Militär herausforderten. Und das an vielen Orten gleichzeitig.