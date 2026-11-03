Zum Hauptinhalt springen

SerbienErschossener Attentäter soll Anschlag auf Jüdisches Museum in München geplant haben

Lesezeit: 4 Min.

Sicherheitskräfte stehen am Tag nach dem Anschlagsversuch vor Israels Botschaft.
Sicherheitskräfte stehen am Tag nach dem Anschlagsversuch vor Israels Botschaft.
Foto: Zorana Jevtic/Reuters

Der vereitelte Terrorakt auf die israelische Botschaft in Serbien alarmiert auch deutsche Behörden. Der Angreifer war zuvor aus Bayern abgeschoben worden.

Von Martin Bernstein und Tobias Zick, Belgrad/München

SZ bei Google bevorzugen

Drei Tage nachdem ihr Langzeitherrscher Aleksandar Vučić überraschend seine Wahlniederlage eingestanden hatte, wachten die Menschen in Serbien vergangene Woche zu einer haarsträubenden Nachricht auf. In der Nacht auf Mittwoch sei es zu einem Anschlagsversuch auf die israelische Botschaft in der Hauptstadt Belgrad gekommen, den man glücklicherweise aber vereitelt habe, so zitierten serbischen Menschen den geschäftsführenden Innenminister Ivica Dačić: „Ein nicht identifizierter Minderjähriger“, der „vermutlich“ aus der Stadt Šabac im Westen Serbiens stamme, habe vor dem Botschaftsgebäude „einen Angehörigen der Gendarmerie mit zwei Messern angegriffen, während er ‚Allahu Akbar‘ rief.“ Der Gendarm habe den Angreifer in Notwehr erschossen und selbst leichte Verletzungen erlitten, darunter eine Stichwunde im Gesicht.

Zur SZ-Startseite

Serbien
:„Es wird viel Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden anderer Länder nötig sein“

Serbiens Langzeitherrscher Vučić ist abgewählt, die korrupten Strukturen sind aber noch da. Nemanja Nenadić von Transparency International erklärt, was sich nun sofort ändern muss – auch in der Haltung Deutschlands.

SZ PlusInterview von Tobias Zick

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite