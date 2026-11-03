Drei Tage nachdem ihr Langzeitherrscher Aleksandar Vučić überraschend seine Wahlniederlage eingestanden hatte, wachten die Menschen in Serbien vergangene Woche zu einer haarsträubenden Nachricht auf. In der Nacht auf Mittwoch sei es zu einem Anschlagsversuch auf die israelische Botschaft in der Hauptstadt Belgrad gekommen, den man glücklicherweise aber vereitelt habe, so zitierten serbischen Menschen den geschäftsführenden Innenminister Ivica Dačić: „Ein nicht identifizierter Minderjähriger“, der „vermutlich“ aus der Stadt Šabac im Westen Serbiens stamme, habe vor dem Botschaftsgebäude „einen Angehörigen der Gendarmerie mit zwei Messern angegriffen, während er ‚Allahu Akbar‘ rief.“ Der Gendarm habe den Angreifer in Notwehr erschossen und selbst leichte Verletzungen erlitten, darunter eine Stichwunde im Gesicht.