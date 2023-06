Was gesagt wird und was nicht

Krieg in der Ukraine

Putins Armee wehrt eine Offensive ab, die noch gar nicht richtig begonnen hat. Im russischen Belgorod wüten angeblich Partisanen - und die Ukrainer tun unbeteiligt. Verschleierung und Desinformation nehmen in diesem Krieg gerade erheblich zu.

Von Nicolas Freund

Es kursieren derzeit viele nicht verifizierte und vermutlich übertriebene Meldungen aus dem Krieg in der Ukraine. So teilte die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium mit, die russische Armee habe eine "ukrainische Großoffensive" in der Region Donezk zurückgeschlagen. Dutzende Fahrzeuge sollen zerstört und 250 Soldaten getötet worden sein. Diese Meldung wurde von vielen Medien übernommen, ist aber wahrscheinlich Propaganda.