Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge 2016 in Brüssel sind die inhaftierten Angeklagten am Freitag wieder zur Gerichtsverhandlung erschienen. Sie wurde mit der Anhörung von Feuerwehrleuten fortgesetzt, wie die Agentur Belga berichtete. Zuvor hatten die sieben Männer aus Protest gegen regelmäßige Durchsuchungen, bei denen sie sich ausziehen müssen, zeitweise nicht am Prozess teilgenommen (. Zwei Angeklagte verließen aber auch am Freitag den Saal. Seit Prozessbeginn im Dezember sind die Durchsuchungen Streitthema. Laut Belga erwirkten die Verteidiger eine einstweilige Verfügung, die regelmäßige Leibesvisitationen untersagt, sie seien trotzdem gemacht worden. Bei den Angriffen am 22. März 2016 hatten drei Selbstmordattentäter der Terrormiliz IS Bomben am Brüsseler Flughafen und in einer U-Bahnstation gezündet. 32 Menschen wurden getötet, Hunderte teils schwer verletzt.