Auf einer Wand am Brüsseler Justizpalast steht in großen Buchstaben geschrieben: „De Wever t‛es mort“. De Wever, du bist ein toter Mann. Man kann es für ein Zeichen von Lässigkeit halten, dass der belgische Staat eine Morddrohung gegen den Ministerpräsidenten Bart De Wever einfach so stehen lässt, auf seinem zentralen Justizgebäude, neben vielen anderen Graffiti. Andererseits hat dieser belgische Staat schon so manche Bedrohung nicht ernst genommen, die Folgen sind bekannt. Eine von Brüssel aus agierende islamistische Terrorzelle brachte am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen um, weitere 32 Menschen starben am 22. März 2016 in der Brüsseler U-Bahn und am Brüsseler Flughafen.
Terrorpläne gegen Belgiens Regierungschef„Maximus, kannst du Drohnen fangen?“
Lesezeit: 3 Min.
Terroralarm in Belgien: Die Polizei nimmt zwei mutmaßliche Islamisten fest – sie wollten offenbar Regierungschef Bart De Wever aus der Luft töten. Der reagiert mit dem ihm eigenen Humor.
Von Josef Kelnberger, Brüssel
Belgien:Ein Kriminologe, der zum Superkriminellen wurde?
In Brüssel wird einem mutmaßlichen Drogenboss der Prozess gemacht. Aber Flor Bressers ist kein gewöhnlicher Vertreter des Milieus: ein Studierter aus gutbürgerlichem Haus, dem offenbar sogar die Katzen eines Kumpans am Herzen lagen.
Lesen Sie mehr zum Thema