Auf einer Wand am Brüsseler Justizpalast steht in großen Buchstaben geschrieben: „De Wever t‛es mort“. De Wever, du bist ein toter Mann. Man kann es für ein Zeichen von Lässigkeit halten, dass der belgische Staat eine Morddrohung gegen den Ministerpräsidenten Bart De Wever einfach so stehen lässt, auf seinem zentralen Justizgebäude, neben vielen anderen Graffiti. Andererseits hat dieser belgische Staat schon so manche Bedrohung nicht ernst genommen, die Folgen sind bekannt. Eine von Brüssel aus agierende islamistische Terrorzelle brachte am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen um, weitere 32 Menschen starben am 22. März 2016 in der Brüsseler U-Bahn und am Brüsseler Flughafen.